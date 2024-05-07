نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس لجنة الحكام: لم أؤكد صحة قرار البنا بعدم احتساب ركلة جزاء لسموحة ضد الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد البرتغالي فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري، أنه لم يؤكد صحة قرار محمود البنا حكم مباراة الزمالك وسموحة، بعدم احتساب ركلة جزاء لصالح حسام حسن مهاجم الفريق السكندري.

بيريرا يعلق على قرار البنا في مباراة الزمالك وسموحة

وتابع بيريرا خلال تواصله مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "لم أقل أن قرار حكم المباراة في عدم احتساب ركلة جزاء لصالح حسام حسن كان صحيحًا كما تم نشره".

وأضاف: "أنا تحدثت حول أن الحكم له رؤويتين الأولى هي أنه إذا رأى المدافع لمس الكرة أولًا، لا يتم احتساب ركلة جزاء أما الحالة الثانية هي إذا رأى المدافع لمس قدم المهاجم أولا يتم احتسابها ركلة الجزاء".

وقال أمير هشام: "بعد التواصل مع عدد من أعضاء لجنة الحكام حول صحة إشادة بيريرا بالحكم محمود البنا، أكدوا أن بيريرا لم يكتب حرفًا واحدًا على جروب الواتس آب".