أحمد جودة - القاهرة - غزل المحلة يواجه بروكسي في مهمة حسم الصعود للممتاز

يستضيف بروكسي بقيادة "محمد حامد" نظيره غزل المحلة بقيادة "أحمد عيد عبدالملك" في الرابعة والنصف عصر اليوم "الأربعاء" بملعب بروكسي بأبو المطامير في الجولة الختامية لدوري المحترفين "مرحلة الصعود".

في مواجهة مصيرية لزعيم الفلاحين الذي لا بديل له عن الفوز لضمان التأهل للدوري الممتاز دون انتظار لنتائج المنافسين فيما يدخل بروكسي اللقاء دون أي ضغوط بعد ضمان البقاء بدوري المحترفين الموسم المقبل،

يدخل الفريق المحلاوي بمعنويات مرتفعة بعد تحقيق الانتصار في أخر اللقاءات على لاڤيينا وضمان حجز أحدى بطاقتي التأهل للدوري الممتاز بعد تعثر وادي دجله ولاڤيينا واتساع فارق النقاط إلى (4) قبل جولة من نهاية المسابقة، إذ يتملك الفريق المحلاوي (49) نقطة يحتل بهم المركز الثاني جمع منهم خلال الدور الثاني "مرحلة الصعود" (12) نقطة جمعهم من الفوز في (3) مباريات على طنطا (3-0) والقناة (2-0) ولاڤيينا (2-1)، فيما تعادل الفريق المحلاوي في (5) مباريات مع وادي دجلة وراية (0-0) والسكة الحديد وحرس الحدود (1-1) وبتروجيت (2-2)، فيما لم يتلقى الفريق في الدور الثاني أي هزيمة، أحرز الفريق (32) هدف واستقبلت شباكه (17) هدف.

فيما يدخل بروكسي اللقاء بأعصاب هادئة بعد ضمان البقاء بدوري المحترفين ويسعى لختام الموسم بنتيجة إيجابية حيث يدخل الفريق اللقاء وهو في المركز التاسع برصيد (39) نقطة جمع منهم خلال الدور الثاني (8) نقاط من فوزين فقط على وادي دجلة وطنطا (1-0) والتعادل في مباراتين مع بتروجيت وراية (1-1) بينما تلقى الفريق (4) هزائم أمام السكة الحديد ولاڤيينا والقناة (0-2) وحرس الحدود (0-1)، احرز الفريق خلال مسيرته (27) هدف واستقبلت شباكه (32) هدف.