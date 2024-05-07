نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "عرض الـ8 مليون دولار".. إسم مفاجئ يمنع زيزو من الرحيل إلى السعودية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تترقب جماهير وعاشقي نادي الزمالك، مصير نجم الفريق الأول لكرة القدم، أحمد سيد زيزو والذي ارتبط إسمه بالرحيل عن صفوف القلعة البيضاء، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، بعد تلقي بعض العروض الخليجية لضم اللاعب.

- تطورات ملف تجديد عقد زيزو

وأكد الناقد الرياضي أحمد درويش في تصريحاته عبر شاشة ام بي سي مصر مع مدحت شلبي:" رغبة نادي الشباب السعودي كانت جدة للغاية ولكن حسين لبيب لم يسمح برحيل اللاعب الذي كان نجم الفريق".

وتابع:" زيزو سيقدم له عرضا جديدا من خارج إدارة الزمالك وبالتحديد من أيمن ممدوح عباس الذي تعهد لبعض الأشخاص داخل مجلس الأبيض، أن تجديد عقد زيزو سيكون عن طريقه".

وأشار:" الزمالك يفكر أن في حالة الفوز بالسوبر والكونفدرالية، ستنتعش خزينته ويستطيع دفع غرامة وقف القيد".

وأختتم:" مسؤول بارز في الزمالك أكد لي في حالة لن تلقيت عرضا لزيزو بقيمة 8 مليون دولار كما تردد ولو وصا بالطبع سأوافق واتمكن من ضم العديد من الصفقات المميزة".