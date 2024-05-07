نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شبانة: أنصح إدارة الأهلي بإصدار بيان للتأكيد على قوة العلاقة مع الترجي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي محمد شبانة، أن عمرو السولية تعرض للإصابة بشد في العضلة الخلفية ولن يلحق بمواجهتي الترجي في نهائي دوري أبطال إفريقيا، بينما قد يلحق أحمد عبدالقادر بمواجهة الإياب في القاهرة، وهي احتمالات قائمة.

وقال عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث على قناة etc: "أفشة تواجد في قائمة الأهلي أمام الاتحاد السكندري، بعد اعتذاره لـ مارسيل كولر المدير الفني للأهلي".

وأضاف: "الموقع التونسي الذي نشر خبر رفض الأهلي حكام من شمال إفريقيا قام بحذف الخبر من على صفحة فيس بوك، وتم الحصول على تصريح رسمي من النادي الأهلي بشأن هذا الخبر الكاذب".

وواصل: "هناك البعض يريد تعكير الأجواء، وأنصح إدارة الأهلي بإصدار بيان يؤكد قوة العلاقة مع الترجي التونسي".