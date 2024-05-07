نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الشامي: المصري لا يفرق عن الزمالك والأهلي.. وعلي ماهر يخبرنا بقدرتنا على حصد الدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تحدث محمد الشامي نجم فريق المصري، عن فترته في الفريق البورسعيدي حاليا وشعوره بالراحة فيها وقدرتهم على منافسة كبار

وقال الشامي في تصريحات لبرنامج كورة كل يوم مع كريم حسن شحاتة: "مرتاح جدا في المصري والفريق لديه استقرار كبير بسبب كامل أبو علي الذي يوفر لنا كل شئ نحتاجه".

وأضاف: "علي ماهر موفر لنا كل شئ وأرى إن الفريق مستقر ولا يفرق شئ عن الزمالك والأهلي وبيراميدز".

وواصل: المركز الذي نتواجد فيه حاليا بفضل علي ماهر وكامل أبو علي والجماهير بالطبع التي تذهب وراءنا".

وأتم: "علي ماهر دائما يخبرنا أننا قادرنا على الفوز بالدوري المصري، لأننا لدينا لاعبين مميزين جدا، وانا أحب اللعب والتدرب معاه".