نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الشامي: عدم الانسجام سبب خسارة كرواتيا.. ويجب إنهاء الدوري مبكرا من أجل منتخب مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد محمد الشامي نجم فريق المصري البورسعيدي، أنه لم يكن يتوقع انضمامه لمنتخب مصر في المعسكر الأخير مع حسام حسن.

وقال الشامي في تصريحات عبر برنامج كورة كل يوم مع كريم حسن شحاتة: "خلال فترتي مع الاسماعيلي انتشرت أحاديث أنني سأنضم لمنتخب مصر خلال فترة روي فيتوريا ولكن لم يحدث الأمر".

وأضاف: "لم أكن اتوقع انضمامي لمنتخب مصر في هذا الوقت نهائيا، كان بالنسبة لي حلم أتمنى تحقيقه".

وتابع: "تفاجئت بالانضمام لمنتخب مصر، لأني كنت بصلي الضهر وبعدها أخبرني والدي أنني في قائمة المنتخب".

وواصل: "لم يكن هناك وقت لحدوث انسجام بين جميع اللاعبين في معسكر منتخب مصر الأخير، وهذا هو سبب خسارة كرواتيا ولكن حسام حسن كان يعمل بكل جد".

وأتم: "أتمنى أن ينتهي الدوري بشكل مبكر ويدخل منتخب مصر في معسكر طويل ليحدث انسجام بين اللاعبين ومع الجهاز الفني أيضا".