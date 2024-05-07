نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لقاء الحسم.. موعد مباراة باريس سان جيرمان وبروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان نظيره بروسيا دورتموند مساء اليوم الثلاثاء 7 مايو 2024 على ملعب "بارك دي برانس"، وذلك في إطار إياب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وكانت مباراة الذهاب التي جمعت بين فريقي باريس سان جيرمان وبروسيا دورتموند على ملعب "سيجنال إيدونا بارك" قد انتهت بفوز الفريق الألماني بهدف دون رد.

موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد بروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا

تبدأ أحداث مباراة بروسيا دورتموند ضد بروسيا دورتموند اليوم الثلاثاء في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات، السابعة مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان ضد بروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا

تذاع مباراة باريس سان جيرمان ضد بروسيا دورتموند مساء اليوم الثلاثاء، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 1HD، بتعليق المعلق التونسي عصام الشوالي.