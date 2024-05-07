نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل بوروسيا دورتموند المتوقع أمام باريس سان جيرمان في إياب نصف نهائي دوري الأبطال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي بروسيا دورتموند الألماني؛ في مواجهة من العيار الثقيل أمام نظيره فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، مساء اليوم الثلاثاء الموافق 7 من شهر مايو الجاري، وذلك في إطار منافسات إياب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة بوروسيا دورتموند وباريس سان جيرمان

ومن المقرر أن تنطلق أحداث صافرة مباراة باريس سان جيرمان ضد بروسيا دورتموند، في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والساعة الحادية عشر مساءا بتوقيت أبو ظبي والإمارات.

تشكيل بوروسيا دورتموند المتوقع لمواجهة باريس سان جيرمان

المرمى: جريجور كوبيل.

الدفاع: ماتس هوميلز - إيان ماتسين - جوليان رايرسون - نيكو شلوتربيك.

الوسط: إميري تشان - مارسيل سابيتزر - جوليان براندت.

الهجوم: جادون سانشو - نيكلاس فولكروج - كريم أديمي.

القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان ضد بروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا

وتعد شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي المسئولة بشكل حصري عن إذاعة مباريات بطولة دوري أبطال أوروبا، كما سيتم بث مباراة باريس سان جيرمان ضد بروسيا دورتموند عبر قناة beIN Sports 1HD.