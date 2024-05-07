نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اختبار حجازي الجديد.. موعد مباراة الاتحاد القادمة في الدوري السعودي في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - يترقب عشاق ومحبي كرة القدم السعودية مباراة الاتحاد والاتفاق في الدوري السعودي في الموسم الحالي.



موعد مباراة الاتحاد والاتفاق في الدوري السعودي



من المقرر أن تقام مباراة الاتحاد والاتفاق يوم الجمعة 10 مايو 2024 على إستاد مدينة الملك عبد الله الرياضية معقل الاتحاد وذلك ضمن منافسات الأسبوع الحادي والثلاثين من بطولة الدوري السعودي في الموسم الحالي.



وستقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية والساعة العاشرة مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وستقوم قنوات SSC السعودية بنقل أحداث المباراة.



خسر الاتحاد من أبها في الجولة الماضية من الدوري السعودي بثلاثة أهداف مقابل هدف كما خسر الاتفاق من الفيحاء بهدفين مقابل هدف في نفس الجولة.



يحتل الاتحاد المركز الخامس برصيد 50 نقطة في جدول ترتيب الدوري السعودي في الموسم الحالي بينما يحتل الاتفاق المركز التاسع برصيد 41 نقطة.



موقف الاتحاد والاتفاق في جدول الدوري السعودي



احتل الاتحاد المركز الأول في جدول ترتيب الدوري السعودي في الموسم الماضي برصيد 72 نقطة حصدها من 30 مباراة، حيث فاز في 22 مباراة وتعادل في 6 مباريات وخسر مبارتين.



في حين احتل الاتفاق المركز السابع في جدول ترتيب الدوري السعودي في الموسم الماضي برصيد 37 نقطة حصدها من 30 مباراة، حيث فاز في 10 مباريات وتعادل في 7 مباريات وخسر 13 مباراة.