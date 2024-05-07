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أحمد جودة - القاهرة - عاجل - تعرف على تشكيل الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري بالدوري الممتاز.

النادي الأهلي، تشكيل النادي الأهلي، مباراة الأهلي والاتحاد السكندري، تنطلق بعد قليل مباراة النادي الأهلي والاتحاد السكندري المؤجلة ضمن مباريات الجولة التاسعة من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز في تمام الساعة السابعة مساء على استاد القاهرة.

ويسعى النادي الأهلي لتحقيق الانتصار الثالث على التوالي بعد الفوز على الإسماعيلي، الجونة في الجولتين السابقين والزحف خطوة نحو صدارة جدول الدوري المصري الممتاز.

ويحتل النادي الأهلي المركز إلى 10 بجدول ترتيب الدوري برصيد 27 نقطة بعد الفوز في 8 مواجهات، والتعادل في 3 لقاءات، والخسارة في مباراتين.

وتدخل كتبة السويسري مارسيل كولر البروفة قبل الأخيرة أمام الاتحاد اليوم من أجل أقتناص الثلاث نقاط، قبل مواجهة بلدية المحلة المقبلة يوم 11 مايو الجاري، وبعدها غلق ملف الدوري والاستعداد لنهائي دوري أبطال إفريقيا 2024 أمام الترجي، حيث ستقام مباراة الذهاب يوم 18 مايو الجاري.

تشكيل النادي الأهلي لمباراة الاتحاد السكندري بالدوري المصري

النادي الأهلي

النادي الأهلي، الأهلي والاتحاد وأعلن السويسري مارسيل كولر تشكيل الفريق لمواجهة نادي الاتحاد السكندري في اللقاء المؤجلة من الجولة التاسعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز، وجاء تشكيل المارد الأحمر كالتالي:-

المركز اللاعبين حارس المرمي:- مصطفى شوبير. خط الدفاع:- محمد هاني - محمد عبد المنعم - رامي ربيعة - عمر كمال. خط الوسط:- مروان عطية - أكرم توفيق - إمام عاشور - حسين الشحات - رضا سليم. خط الهجوم:- وسام أبو علي.

بينما يتواجد على دكة البدلاء كلا من:-

حراسة المرمى:- محمود الزنفلي.

خط الدفاع:- محمود متولي - كريم فؤاد.

خط الوسط:- محمد أفشة - كريم وليد - أحمد نبيل كوكا.

الهجوم:- محمود كهربا - أنتوني موديست.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والاتحاد السكندري بالدوري المصري الممتاز

النادي الأهلي، تشكيل الأهلي والاتحاد، ومن المقرر أن يتم نقل المباراة عبر قنوات أون تايم سبورت 1 في تمام الساعة السابعة مساء، بتعليق المعلق الرياضي محمد الشاذلي.

تاريخ مواجهات الأهلي والاتحاد السكندري

الأهلي والاتحاد

وبشكل عام واجه النادي الأهلي الاتحاد السكندري في 124 مواجهة، وكانت كالتالي:-

حيث تمكن الأهلي من الفوز في 83 مباراة، فيمارفاز الإتحاد السكندري في 16 مباراة، وتعادل الفريقان في 25 لقاء.

وسجل لاعبو الأهلي 214 هدفًا، وسجل فريق الإتحاد السكندري 74 هدفًا.