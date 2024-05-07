نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل...مشاهدة مباراة الاهلى والاتحاد السكندرى اليوم فى الدورى المصرى الممتاز بث مباشر 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مشاهدة مباراة الاهلى والاتحاد اليوم فى الدورى المصرى الممتاز بالمباراة المؤجلة من الاسبوع التاسع بالبطولة.

ويرغب جماهير كرة القدم فى متابعة هذا الحدث الكروى والرياضي المتميز الذى يستضيفه استاد القاهره الدولى اليوم فى السابعة مساءا بتوقيت القاهره والسعودية. والملايين من مشجعى كرة القدم يقبلون على ملعب المباراة لمتابعة اللقاء من المقصوره وغيرهم يرغب فى متابعة اللقاء عبر القنوات الناقلة، ولذا سنوضح لكم من هنا من موقعنا السعودية نيوز التفاصيل الكاملة حول قنوات نقل مباراة الاتحاد السكندرى والاهلى المصرى اليوم فى السطور التالية.

تشكيلة الاهلى فى مواجهة الاتحاد السكندرى اليوم :



من المتوقع ان يدخل مارسيل كولر المباراة بالتشكيلة على النحو التالية:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

رباعي الدفاع: محمد هاني – محمود متولي – محمد عبد المنعم – علي معلول.

وسط الميدان: مروان عطية – أحمد نبيل كوكا – إمام عاشور.

خط الهجوم: رضا سليم – وسام أبو علي – بيرسي تاو.



تشكيلة الاتحاد فى مواجهة الاهلى اليوم فى الدورى نايل:



حراسة المرمى: المهدي سليمان.

خط الدفاع: كريم الديب- إسلام أبوسليمة- مصطفى إبراهيم- هشام صلاح.

خط الوسط: موريو ساليفو- عمر الوحش- عبدالغني محمد.

خط الهجوم: أحمد عادل ميسي- كريستوف مابولولو- بنجامين بواتينج.

مشاهدة مباراة الاهلى والاتحاد اليوم فى الدورى المصرى الممتاز اليوم:



