أنشيلوتي يكشف موقفه من بقاء مودريتش وكروس مع ريال مدريد

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أحمد جودة - القاهرة - كشف كارلو أنشيلوتي مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني عن موقفه من بقاء الثنائي لوكا مودريتش وتوني كروس مع الملكي في الموسم القادم.

ويواصل النادي الملكي استعداداته لمواجهة نظيره بايرن ميونيخ مساء غدا الأربعاء في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا هذا الموسم على ملعب سانتياجو برنابيو.

وأكد كارلو أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة ريال مدريد أمام بايرن ميونيخ عن مودريتش وكروس:" صحيح أنهم لم يلعبوا معًا ولكن يمكنهم القيام بذلك وسيفعلون ذلك".

وتابع:" إنهم ما زالوا هنا ونحن سعداء جدًا بهم، لا نفكر في ريال مدريد بدونهم، لأنهم ما زالوا هنا".

وتوج ريال مدريد بلقب بطولة الدوري الإسباني هذا الموسم بعد فوز جيرونا أمام برشلونة وأجل احتفالات التتويج بالليجا لبعد إنتهاء مباراته أمام بايرن ميونيخ.