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أحمد جودة - القاهرة - عقد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم الثلاثاء، على ملعب النادي، استعدادًا للقاء نهضة بركان المغربي في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية.

تفاصيل جلسة جوميز مع لاعبي الزمالك قبل مواجهة نهضة بركان في ذهاب نهائي الكونفدرالية

وحرص المدير الفني على مطالبة اللاعبين بغلق ملف مباريات الدوري مؤقتًا والتركيز في الفترة الحالية استعدادًا لمباراتي نهائي كأس الكونفدرالية أمام نهضة بركان المغربي.

وشدد جوميز في حديثه على ضرورة بذل أقصى جهد في الفترة الحالية من أجل تحقيق لقب الكونفدرالية، وشرح المدير الفني بعض الجوانب الفنية التي سيتم تنفيذها في مران اليوم.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نهضة بركان المغربي في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية، المقرر لها في العاشرة مساء يوم الأحد المقبل الموافق 12 مايو الجاري على ملعب بركان البلدي.

جدير بالذكر أن لقاء العودة سيقام في الثامنة مساء يوم الأحد 19 مايو الجاري باستاد القاهرة الدولي.

