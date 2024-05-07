عاجل.. مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وبوروسيا دورتموند اليوم في دورى أبطال أوروبا 2024 بث مباشر دون تقطيع 4k

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أحمد جودة - القاهرة - مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وبوروسيا دورتموند اليوم في دورى أبطال أوروبا بث مباشر

تقام المباراة يوم الثلاثاء على ملعب حديقة الأمراء في باريس، وذلك في تمام الساعة 22:00 بتوقيت القاهرة ومكة المكرمةومن المتوقع أن تكون المباراة مثيرة ومثيرة للغاية، حيث يسعى كل فريق لتحقيق الفوز والتأهل إلى المرحلة النهائية لدوري أبطال أوروبا. يعول باريس سان جيرمان على نجمه الشاب كيليان مبابي لقيادة هجوم الفريق وتحقيق الانتصار، بينما يسعى بوروسيا دورتموند للحفاظ على تقدمه وحسم التأهل. فهل ينجح الفريق الفرنسي في تحقيق الريمونتادا؟ أم سيتأهل بوروسيا دورتموند إلى المرحلة النهائية؟ المباراة ستكشف الإجابة.

موعد مباراة باريس سان جيرمان وبوروسيا:



تقام المباراة يوم الثلاثاء على ملعب حديقة الأمراء في باريس، وذلك في تمام الساعة 22:00 بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

ومن المتوقع أن تكون المباراة مثيرة ومثيرة للغاية، حيث يسعى كل فريق لتحقيق الفوز والتأهل إلى المرحلة النهائية لدوري أبطال أوروبا. يعول باريس سان جيرمان على نجمه الشاب كيليان مبابي لقيادة هجوم الفريق وتحقيق الانتصار، بينما يسعى بوروسيا دورتموند للحفاظ على تقدمه وحسم التأهل. فهل ينجح الفريق الفرنسي في تحقيق الريمونتادا؟ أم سيتأهل بوروسيا دورتموند إلى المرحلة النهائية؟ المباراة ستكشف الإجابة.

تشكيل باريس سان جيرمان امام بوروسيا دورتموند:



حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما.

خط الدفاع: أشرف حكيمي، ماركينيوس، لوكاس هيرنانديز، نونو مينديز.

خط الوسط: مانويل أوجارتي، فيتينا، فابيان رويز.

خط الهجوم: عثمان ديمبيلي، كيليان مبابي، برادلي باركولا.



تشكيل بوروسيا دورتموند اليوم امام باريس سان جيرمان:



حراسة المرمى: كوبيل.

خط الدفاع: رايرسون، هوميلس، شلوتيربيك، ماتسين.

خط الوسط: سابيتزر، إيمري تشان، جوليان براندت.

خط الهجوم: نيكلاس فولكروج، جادون سانشو، كريم أديمي.



مشاهدة المباراة مباشر ودون تقطيع: