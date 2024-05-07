نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة وملخص أهداف مباراة بشكتاش ضد أنقرة في نصف نهائي كأس تركيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

اقتنص الفريق الأول لكرة القدم بنادي بشكتاش، فوزًا صعبًا على نظيره فريق أنقرة، بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت بينهما منذ قليل في إياب نصف نهائي بطولة كأس تركيا.

حيث انطلقت أحداث مباراة بشكتاش ضد أنقرة، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والتاسعة والنصف مساءًا بتوقيت أبو ظبي والإمارات.

وكانت نتيجة ذهاب نصف نهائي بطولة كأس تركيا، بين فريقي بشكتاش ضد أنقرة، انتهت بالتعادل السلبي دون أهداف.

أهداف مباراة بشكتاش ضد أنقرة في كأس تركيا

وسجل اللاعب موشي مهاجم فريق بشكتاش، الهدف الأول أمام أنقرة، عند الدقيقة 70 من عمر الشوط الثاني، بتسديدة مميزة، أدت إلى تأهل فريقه إلى الدور النهائي من بطولة كأس تركيا.