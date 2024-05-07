أنشيلوتي يدفع بالقوة الضاربة.. تشكيل ريال مدريد أمام بايرن ميونخ في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

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أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن تشكيل ريال مدريد الإسباني المتوقع، أمام بايرن ميونخ الألماني، وذلك في المباراة التي ستجمع الفريقين غدًا، ضمن منافسات إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم 2024.

موعد مباراة ريال مدريد ضد بايرن ميونخ

يلتقي رفاق كارلو أنشيلوتي مع العملاق البافاري، مساء، غدًا، الأربعاء الموافق 8 مايو 2024 على ملعب "سانتياجو برنابيو" معقل ريال مدريد في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة وفلسطين ومكة المكرمة والدوحة.

تشكيل ريال مدريد المتوقع ضد بايرن ميونخ

حراسة المرمى: لونين

خط الدفاع: كارفخال، تشواميني، روديجر، ميندي

خط الوسط: كروس، كامافينجا، فالفيردي، بيلينجهام

خط الهجوم: فينيسيوس، رودريغو.

وكانت مباراة الذهاب بين ريال مدريد وبايرن ميونخ في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب "أليانز آرينا" معقل الفريق البافاري، قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.