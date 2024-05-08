نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ في إياب دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق مساء اليوم الأربعاء الموافق 8 من شهر مايو الجاري، مواجهة حاسمة وقوية بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني، مع نظيره فريق بايرن ميونخ الألماني، وذلك في إياب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة ريال مدريد ضد بايرن ميونخ في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

ومن المقرر أن تنطلق صافرة مباراة ريال مدريد ضد بايرن ميونخ، مساء يوم الأربعاء، في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والحادية عشر بتوقيت أبو ظبي والإمارات؛ على ملعب سانتياجو برنابيو معقل الفريق الملكي.

وتعادل فريق ريال مدريد مع نظيره بايرن ميونخ الألماني، إيجابيا، بهدفين لمثلهما، خلال المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد بايرن ميونخ في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

وتعد مجموعة قنوات بي إن سبوتس القطرية؛ هي الوكيل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة دوري أبطال أوروبا في موسمه الحالي داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وسيتم بث مباراة ريال مدريد ضد بايرن ميونخ عبر قناة beIN Sports 1HD.