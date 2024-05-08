نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة أتالانتا ومارسيليا في نصف نهائي الدوري الأوروبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد نادي أتالانتا لمواجهة نظيره مارسليا وذلك ضمن منافسات إياب دوري مسابقة الدوري الأوروبي.

وتعادل الفريقين بهدف لمثله لتكون المباراة على صفيح ساخن خاصة للنادي لنادي أتالانتا والذي يسعى لاستغلال عامل الأرض والجمهور.

موعد مباراة أتالانتا ومارسيليا في الدوري الأوروبي

تنطلق صافرة بداية المباراة الخميس المقبل الموافق التاسع من مايو في تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية.

التشكيل المتوقع للفريقين

من المتوقع أن يبدأ أتلانتا تشكيله كالاتي:-

موسو سكالفيني، جيمشيتي، كولاسيناك، زاباكوستا، دي رون، إيدرسون، روجيري دي كيتيلاير، كوبمبيرز، سكاماكاك

بينما يبدأ مارسيليا التشكيل كالاتي:-

ب أو لوبيز موريللو، باليردي، مبمبا كلاوس كوندوجبيا، فيرتوت، حارث لويس إنريكي، أوباميانج، سار

القنوات الناقلة لمباراة أتلانتا ومارسيليا في الدوري الأوروبي

تنقل المباراة عبر قنوات beIN Sports وأسندت مهمة التعليق على أحداث مباراة أتالانتا ومارسيليا إلى المعلق عامر الخوذيري.