نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. رحيل نجم الزمالك إلى بيراميدز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

صرح الإعلامي أحمد شوبير عن مفاجأة من العيار الثقيل داخل جدران نادي الزمالك بشأن توقيع أحد نجومه لبيراميدز.

رحيل محمد صبحي إلى بيراميدز



وأعلن عن ذلك خلال برنامجه مع شوبير على إذاعة "أون سبورت"، قائلا: "هناك معلومة أن نجم الزمالك محمد صبحي تعاقد مع بيراميدز ووقع بالفعل على عقود انضمامه للفريق".

وخلال الفترة الماضية لم يشارك محمد صبحي مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، حيث يضع مدرب الزمالك جوزيه جوميز ثقته واعتماده الأكبر على محمد عواد في جميع المباريات.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نهضة بركان المغربي في ذهاب نهائي الكونفدرالية، في المباراة. التي تقام بينهما يوم الأحد الموافق 19 مايو في تمام الساعة الثامنة مساء.

