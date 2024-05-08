نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشيلسي يحسم موقف حكيم زياش في الموسم المقبل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حسم تشيلسي الإنجليزي موقفه من عودة لاعبه المعار الدولي المغربي حكيم زياش إلى جالطة سراي التركي، خلال الموسم المقبل.

تشيلسي يحسم موقف حكيم زياش في الموسم المقبل

ووفقا للصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو عبر حسابه على منصىة "إكس": "لن يعود زياش مرة أخرى إلى تشيلسي، لأنه يرغب في البقاء مع جالطة سراي بشكل نهائي".

وأتم: "تم تفعيل بند الشراء في عقد الإعارة من قبل جالطة سراي، وتم إرسال خطاب رسمي لتشيلسي بالاتفاق على الصفقة".

ولعب زياش مع البلوز في الفترة من 2020 إلى 2023، قادما من أياكس، مقابل 40 مليون يورو.

ويلعب الدولي المغربي على سبيل الإعارة مع جالطة سراي، ويقدم موسمًا جيدًا، حيث شارك في 21 مباراة وسجل 8 أهداف وصنع 4 آخرين.

