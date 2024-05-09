نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طاقم تحكيم مباراة سموحة وزد في الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق اليوم الخميس، منافسات الجولة الـ22 من عمر الدوري المصري الممتاز، وذلك بمواجهتين إحداهما تجمع بين سموحة وزد.

وكانت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد المصري المصري لكرة القدم قد أعلنت عن طاقم حكام مباراة اليوم والذي جاء بقيادة محمود ناجي.

ويعاونه كلًا من سيد نافع مساعد أول، نور الدين سعيد مساعد ثان، ويتواجد إبراهيم محمد حكمًا رابعًا.

وعلى تقنية الفيديو يتواجد كلًا محمد الحنفي، وخالد جمال الغندور.

موعد مباراة سموحة وزد في الدوري المصري

تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام السابعة مساء بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية، على ستاد الإسكندرية معقل نادي سموحة.

القنوات الناقلة لمبارايات الدوري المصري

تنقل المباراة عبر مجموعة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري للمسابقة في الشرق الأوسط.