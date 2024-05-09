عاجل.. خوان ماتا يكشف حقيقة قدومه إلى الدوري المصري ويؤكد: أعرف الأهلي جيدًا

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أحمد جودة - القاهرة - تحدث خوان ماتا نجم منتخب إسبانيا وفرق تشيلسي ومانشستر يونايتد الانجليزي السابق، عن موقفه من فكرة الانتقال إلى الدوري المصري ومعرفته بالنادي الأهلي.

قال خوان ماتا في تصريحاته لبرنامج "رقم 10" مع الاعلامي كريم رمزي في القناة الأولى بالتليفزيون المصري قائلا:" مصر بلد رائع وأعرفه جيدا وقمت بزيارة مصر منذ عدة شهور خلال زيارتي لأحد أكاديميات كرة القدم للصغار في حي الزمالك بالقاهرة وتقدم عمل رائع ومجهود كبير ومعجب جدًا بطريقة عملهم".

وأكد: "لم يصلني حتى الآن أي عروض من أندية مصرية والجميع عاملني في مصر بطريقة جيدة".

ماتا يتحدث عن الأهلي

أكمل: “النادي الأهلي أعرفه جيدًا وهو من أكثر الأندية نجاحا في مصر وإفريقيا، ومحمد صلاح أحد اللاعبين الأكثر أهمية في مصر وجميع اللاعبين الناشئين في مصر يرغبون ليصبحوا أن يكونوا مثل صلاح في المستقبل”.

وتابع: "علاقتي مع جوزيه مورينيو جيدة وكانت أحد أهم النجوم الذين لعبت تحت قيادته ولذلك أقيم تجربتي مع اليونايتد وتشيلسي بأنها جيدة.. سجلت أهدافا حاسمة مع فريق مانشستر يونايتد وخضت مباريات مهمة".

وأضاف: "أحترم محمد صلاح بسبب ما حققه مع ليفربول ومنتخب مصر وهو لاعب رائع وحقق العديد من الإنجازات وقد عانيت كثيرا عندما واجهته وكنت ألعب مع مانشستر يونايتد امام ليفربول وهو شخص جيد للغاية خارج الملعب".

واختتم: "نعم تعرضت لإصابة عضلية خلال كرة مشتركة مع محمد صلاح في مباراة لمانشستر يونايتد امام ليفربول، مانشستر سيتي المرشح الأبرز للفوز بلقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم وسعيد جدا لما يقدمه ميكيل ًارتيتا مع أرسنال ونجاحه في عودة الفريق للمنافسة وتقديم عروض ومباريات رائعة".