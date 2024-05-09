نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صباح الكورة.. الأهلي يستهدف 3 صفقات محلية وأخرى عربية وغياب ثنائي الأحمر عن موقعة الترجي.. حقيقة انتقال خوان ماتا للدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها، يضع (دوت الخليج الرياضي) بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "صباح الكورة" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية اليوم الخميس 9-5-2024 في السطور التالية:

الأهلي يستهدف 3 صفقات محلية

تضع لجنة التخطيط داخل النادي الأهلي، بعض الأسماء المميزة، للانتقال إلى القلعة الحمراء، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، لتدعيم صفوف الفريق، بسبب تلاحم المباريات في مختلف البطولات محليًا وقاريًا.

وأكد عبد الحكيم أبو علم، الناقد الرياضي، عبر شاشة أون تايم سبورتس مع إبراهيم عبد الجواد: "التخطيط تضع سيناريو مقسم علي فترتي الانتقالات الصيفية والشتوية معا، سيكون ميركاتو قريب بموسم 2019، والذي ضم به الأهلي رمضان صبحي وحسين الشحات والعديد من اللاعبين".

وتابع: "الأهلي يضع 3 أسماء في مركز المساك بعد خروج محمد إسماعيل من القائمة النهائية، وهم مصطفى العش وأحمد كالوشا، وزين الدين بلعيد، وصفقة الجزائري تقف على الماديات فقط".

طالع تفاصيل الخبر من هنا

مدرب نهضة بركان يؤكد اقتراب الأهلي من التعاقد مع نجم المغرب

تعمل إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، على حسم ملف الصفقات الأجنبية خلال الفترة الحالية، لبدء المفاوضات معها قبل انطلاق فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وارتبط اسم العديد من اللاعبين من الدوري المغربي والجزائري بشكل دائم في الفترة الأخيرة، بالانتقال إلى صفوف القلعة الحمراء.

وأكد منير الجعواني، المدير الفني السابق لفريق نهضة بركان المغربي في تصريحاته مع ابراهيم عبد الجواد عبر شاشة أون تايم سبورت:" لدي معلومة باقتراب يحيى عطية الله نجم الوداد المغربي، من الانتقال إلى الأهلي هذا الموسم".

طالع تفاصيل الخبر من هنا

تأكد غياب ثنائي الأهلي أمام الترجي

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لخوض مواجهة حاسمة أمام نظيره نادي الترجي التونسي، في نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا 2023-2024، والتي تقام مساء يوم السبت القادم، الموافق 18 مايو الجاري على ملعب ستاد رادس.

وأكد الناقد الرياضي عبد الحكيم أبو علم عبر أون تايم سبورتس مع ابراهيم عبد الجواد: "مام عاشور لا يعاني من اي إصابة نهائيا وشارك اليوم في مران المستبعدين، سوف يأخذ راحة في مواجهة بلدية المحلة القادمة، خاصة وأن أرضية الملعب ليست في أفضل حال، بسبب السفر بعد المباراة".

وتابع: "تأكد غياب الثنائي عمرو السولية وأحمد عبد القادر عن ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام منافسه الترجي".

طالع تفاصيل الخبر من هنا

خوان ماتا يكشف حقيقة قدومه إلى الدوري المصري

تحدث خوان ماتا نجم منتخب إسبانيا وفرق تشيلسي ومانشستر يونايتد الانجليزي السابق، عن موقفه من فكرة الانتقال إلى الدوري المصري ومعرفته بالنادي الأهلي.

قال خوان ماتا في تصريحاته لبرنامج "رقم 10" مع الاعلامي كريم رمزي في القناة الأولى بالتليفزيون المصري قائلا:" مصر بلد رائع وأعرفه جيدا وقمت بزيارة مصر منذ عدة شهور خلال زيارتي لأحد أكاديميات كرة القدم للصغار في حي الزمالك بالقاهرة وتقدم عمل رائع ومجهود كبير ومعجب جدًا بطريقة عملهم".

وأكد: "لم يصلني حتى الآن أي عروض من أندية مصرية والجميع عاملني في مصر بطريقة جيدة".

أكمل: “النادي الأهلي أعرفه جيدًا وهو من أكثر الأندية نجاحا في مصر وإفريقيا، ومحمد صلاح أحد اللاعبين الأكثر أهمية في مصر وجميع اللاعبين الناشئين في مصر يرغبون ليصبحوا أن يكونوا مثل صلاح في المستقبل”.

طالع تفاصيل الخبر من هنا

تصريح مؤثر من خوسيلو بعد قيادة ريال مدريد لنهائي الأبطال

عبر خوسيلو، مهاجم ريال مدريد، عن فرحته الكبيرة بانتصار فريقه على بايرن ميونخ وتأهلهم إلى نهائي دوري أبطال أوروبا.

بقيادته، فاز ريال مدريد بنتيجة 4-3 في مجموع المباراتين، بعد أن سجل هدفين في الدقائق الأخيرة (الدقيقتين 88 و91)، مما أهل الفريق الملكي إلى النهائي.

في تصريحاته لوسائل الإعلام بعد المباراة، أعرب خوسيلو عن تعجبه من النتيجة قائلًا: "أنا لا أصدق ما حدث، ربما تفوقت الحقيقة على كل توقعاتي وأحلامي".