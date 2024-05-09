نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل توقيع نجم الزمالك لناديه الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد الإعلامي إسلام صادق، أن محمد صبحي حارس مرمى الفريق لكرة القدم بالنادي الزمالك سافر إلى اليونان أثناء وجود بعثة فريق الكرة في غانا لمواجهة فريق دريمز الغاني في كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وقال الإعلامي إسلام صادق عبر تصريحات تلفزيونية: محمد صبحي توجه إلى اليونان بصحبة وكيل أعماله من أجل البحث عن عرض للاحتراف في الدوري هناك بعد تأكد رحيله عن نادي الزمالك في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بنهاية الموسم الجاري.

وتابع: حارس الزمالك يعلم بصعوبة موقفه داخل فريق الزمالك في ظل وجود البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق وعدم تجديد عقده حتى الأن.

يذكر أن الزمالك سافر منذ قليل إلى المغرب، من أجل الاستعداد لمواجهة فريق نهضة بركان، يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات نهائي الكونفدرالية الأفريقية.