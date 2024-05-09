نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فضيحة داخل البرنابيو.. الصحف الألمانية تقصف ريال مدريد بقوة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت مباراة ريال مدريد الإسباني وبايرن ميونخ الألماني، جدلا واسعا ضمن مباريات إياب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا، والتي انتهت بفوز الملكي بهدفين مقابل هدف واحد.

وتأهل الريال إلى المباراة النهائية رسميا بمجموع مبارياتي الذهاب والإياب، بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، ليحجز مقعده في مواجهة بروسيا دورتموند بنهائي البطولة.

صحف ألمانيا تهاجم ريال مدريد

وشهدت المباراة اعتراضا واسعا بعد إلغاء هدف دي ليخت بداعي التسلل والتي كانت نقطة تحول في سير ونتيجة اللقاء.

حيث علقت صحيفة بيلد الألمانية قائلة:" أثناء تسديد دي ليخت، قام الحكم بإيقاف اللعب وأطلق صافرته، ليحرم بايرن ميونخ من فرصة التعادل. يالها من فضيحة!".

بينما نشرت صحيفة "Der Spiegel": "كان كابوس لا يجب الاستيقاظ منه".

وتابعت:" قرارات الحكم البولندي كانت مثيرة جدا للجدل والاعتراض، كما أن مانويل نوير ارتكب خطأ غريبا في التصدي لتسديدة فينيسيوس".