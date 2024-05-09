نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "تحرك جديد".. خطوة ذكية من الزمالك لحل أزمة خالد بوطيب وفك القيد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تسعى إدارة نادي الزمالك في الفترة الحالية، لإيجاد بعض الحلول السريعة، للخروج من العديد من الأزمات التي تضرب القلعة البيضاء في الموسم الحالي، والذي يأتي في مقدمتها، أزمة المغربي خالد بوطيب.

وحصل بوطيب على حكم نهائي في أزمة مستحقاته لدى مسؤولو الزمالك، بتغريمهم 2 مليون 400 الف دولار، وإيقاف القيد لمدة 3 فترات متتالية.

تطورات أزمة بوطيب

وحاولت إدارة الزمالك، التوصل إلى اتفاق مع محامي اللاعب على تقسيط قيمة الغرامة لعدة دفعات، وذلك ما قوبل بالرفض.

وعرضت إدارة الأبيض دفع نصف مليون دولار دفعة أولى وتقسيط باقي المبلغ على دفعات، ولكن لم ينل هذا المقترح إعجاب بوطيب.

لتتجه الإدارة إلى حل جديد، وهو زيادة الدفعة الأولى التي سيحصل عليها اللاعب كاش، إلى مليون دولار بدلا من نصف مليون، وتقسيط المبلغ المتبقي على 3 دفعات.