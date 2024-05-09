نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رونالدو يدفع النصر السعودي لحسم صفقة التعاقد مع نجم برشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إسبانية، إلى أن نادي النصر السعودي، انضم إلى سباق الأندية الراغبة في التعاقد مع نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني.

وذكرت تقارير إسبانية، بأن النصر السعودي يستهدف الحصول على خدمات الدولي البرازيلي رافينيا نجم خط هجوم برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأفادت التقارير، بأن البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر السعودي، يدفع إدارة ناديه بقوة من أجل التوقيع مع لاعبين من طراز رفيع خلال الميركاتو الصيفي، وذلك لتدعيم صفوف الفريق للمنافسة على كافة البطولات في الموسم القادم.

وأوضحت صحيفة "سبورت" الإسبانية، بأن برشلونة ليس لديه أي مانع من بيع رافينيا مقابل 70 مليون يورو أو أكثر خلال فترة الانتقالات الصيفية 2024.

