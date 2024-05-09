نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقف تشواميني من اللعب مع ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية، عن موقف الفرنسي أوريلين تشواميني، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني خلال الفترة المقبلة بعد الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا.

وأصيب تشواميني خلال مشاركته مع ريال مدريد ضد نادي بايرن ميونيخ الألماني في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب السانتياجو برنابيو.

موقف تشواميني من اللحاق بـ نهائي دوري أبطال أوروبا

ووفقًا لما أعلنه ريال مدريد في بيان رسمي له فإن تشواميني أصيب بإجهاد عضلي في قدمه اليسرى خلال مشاركته ضد بايرن ميونيخ.

وأوضحت التقارير الصحفية، أن فرصة لعب تشواميني مع رفاقه في النهائي ضد بروسيا دورتموند الألماني ضئيلة جدًا وأنه لن يكون متواجد لعدم جاهزيته حينها للمباراة.

وكان ريال مدريد قد فاز على نادي بايرن ميونيخ، بهدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعتهما مساء الأمس ليضمن تأهله إلى دور نهائي دوري أبطال آوروبا.