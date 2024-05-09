نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مخطط باريس سان جيرمان لحرمان برشلونة من صفقة مدوية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية، عن الحيلة التي ينوي نادي باريس سان جيرمان الفرنسي استخدامها خلال الفترة المقبلة من أجل حرمان برشلونة الإسباني من صفقة الموسم المرتقبة.

ويضع برشلونة أسماء عديدة ومميزة على طاولة تعاقداته من أجل ضمهم إلى صفوف الفريق في سوق الانتقالات الصيفي المقبل لتعزيز صفوفه.

برشلونة يخطط للتعاقد مع تشافي من باريس

ويرى برشلونة أن صفقته ستكون من داخل نادي باريس سان جيرمان والتي تتمثل في التعاقد مع اللاعب تشافي سيمونز جوهرة نادي العاصمة الفرنسية في الميركاتو القادم.

ويقدم سيمونز لاعب باريس المعار إلى لايبزيج حتى نهاية الموسم أداءً مميزًا مع فريقه مما جعله يدخل دائرة اهتمامات مسئولو إدارة نادي برشلونة.

ووفقًا للمعلومات الواردة من صحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن باريس سان جيرمان يفكر في حرمان برشلونة من خدمات تشافي وذلك من خلال تركه إلى لايبزيج على سبيل الإعارة مدفوعة الأجر لعامين أو بيعه مقابل 60 مليون يورو.

حيث يفكر باريس في الاستفادة من رحيل تشافي ماديًا لهذا يرفض تعاقد برشلونة معه في ظل الأزمة المالية التي يعاني منها الفريق.