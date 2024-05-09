نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يعترض على قرار اتحاد الكرة بشأن كأس مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اعترض مسؤولو النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، على قرار اتحاد الكرة المصري برئاسة جمال علام، بخوض دور الـ32 من بطولة كأس مصر دون اللاعبين الدوليين.

الأهلي يتحفظ على خوض مواجهة الألومنيوم دون الدوليين

تحفظت إدارة النادي الأهلي، على خوض مواجهة الألومنيوم المقرر لها 29 مايو الجاري في دور الـ32 لبطولة كأس مصر دون مشاركة اللاعبين الدوليين، بسبب مبدأ تكافؤ الفرص

وأبدى الجهاز الفني بقيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني، اعتراضه على خوض مواجهة الألومنيوم في كأس مصر دون لاعبيه الدوليين.

وشهدت الساعات القليلة الماضية تواصل النادي مع مسؤولي اتحاد الكرة لرفض فكرة اللعب دون الدوليين لتوفير مبدأ تكافؤ الفرص.

ويأتي ذلك بسبب انضمام اللاعبون الدوليين مبكرًا لمعسكر المنتخب الوطني استعدادًا للتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، عقب نهائي دوري أبطال إفريقيا، وبالتالي هناك رفض بخوض كأس مصر دون الدوليين.

ومن المقرر أن يواجه الأهلي نظيره الترجي التونسي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا على استاد رادس بتونس الساعة العاشرة مساءً يوم 18 مايو الجاري.

فيما يلتقي الفريقان، في مواجهة إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا، في الثامنة مساء يوم 25 من نفس الشهر، على استاد القاهرة الدولي.