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أحمد جودة - القاهرة - بقاء أسوان بالمحترفين وهبوط دكرنس لدوري القسم الثاني ب

حافظ فريق أسوان على بقاؤه بدورى المحترفين بعد فوزه على فريق جمهورية شبين بهدفين مقابل هدف بختام الموسم الحالي.

انتهى الشوط الأول بتقدم فريق اسوان بهدف دون رد سجله جدو في الدقيقة 16.

وفي الشوط الثاني أضاف محمد اسامة الهدف الثاني في الدقيقة 5.

وشهدت الدقيقة 15 هدف جمهورية شبين عبر لاعبه لحمودي شتا.



وفي المباراة الثانية هبط فريق دكرنس إلي دوري القسم الثاني بالرغم من فوزه على فريق مصر للمقاصة بهدفين مقابل هدف.

شهد اللقاء تقدم ذدكرنس بهدففي الشوط الأول سجله أحمد عيد في الدقيقة 21.

وفي الشوط الثاني أضاف مؤمن سمير الهدف الثاني في الدقيقة 15.

وشهدت الدقائق الأخيرة هدف الفريق الفيومي عبر لاعبه محمد عبد الله.

وبذلك يكون قد هبط 6 فرق للقسم الثاني ب الموسم المقبل هم، مكادي وجمهورية شبين والنجوم والنصر للتعدين ومصر للمقاصة بالإضافة إلى فريق دكرنس.

الترتيب

1- ابو قير للاسمده 48 نقطة

2- بترول أسيوط 41نقطة

3- وي 39نقطة

4- أسوان 38 نقطة

5- دكرنس 36 نقطة

6- مكادى 27نقطة

7- جمهورية شبين 25 نقطة

8- النجوم 20 نقطة

9- النصر للتعدين 12 نقطة

10- مصر للمقاصة 12 نقطة

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