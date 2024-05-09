نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برناردو سيلفا يضغط على برشلونة لحسم مصيره في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يسعى البرتغالي برناردو سيلفا لاعب مانشستر سيتي، لمعرفة موقف برشلونة من التعاقد معه خلال فترة سوق الانتقالات الصيفية القادمة.

برناردو سيلفا يضحي من أجل برشلونة

ذكرت صحيفة “سبورت” الإسبانية إن برناردو سيلفا يضغط على نادي برشلونة من أجل تحديد مستقبله، وما إذا سينضم للفريق الكتالوني في الموسم المقبل.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى إن برناردو سيلفا لا يريد الانتظار لوقت طويل ويرغب في حسم مستقبله قبل بداية بطولة أمم أوروبا “يورو”.

وأوضح المصدر ذاته إن نادي برشلونة لا يعلم حتى الآن ما إذا يمكنه التوقيع مع نجم مانشستر سيتي أم لا في الفترة الصيفية القادمة.

وأبدى البرتغالي بيرناردو سيلفا، استعداده لتخفيض راتبه من أجل القدوم إلى برشلونة في فترة الانتقالات.