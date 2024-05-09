برشلونة يمدد عقد كوبارسي حتى 2027

برشلونة يمدد عقد كوبارسي حتى 2027أعلن نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم، اليوم، تمديد عقد لاعبه باو كوبارسي الذي قدم موسما متميزا مع فريقه في الدوري الإسباني، حتى 30 يونيو 2027.

وقال النادي في بيانه إنه جدد عقد المدافع باو كوبارسي، والذي سيلزمه بالنادي حتى 30 يونيو 2027، مضيفا أن الشرط الجزائي في عقده سيصل إلى 500 مليون يورو.

وتدرّب باو كوبارسي في أكاديمية لا ماسيا للناشئين، مع الجناح لامين جمال (16 عاما) المتألق مع برشلونة.

ووجد اللاعب دعما معنويا من مدربه تشافي هرنانديس ليصبح أساسيا في صفوف الفريق منذ بدايته الاحترافية ليظهر نضجا كبيرا رغم صغر سنه.

واستدعي كوبارسي للمنتخب الوطني بعد خوضه لـ 29 مباراة فقط، في مختلف المسابقات على المستوى الاحترافي، وينتظر أن يكون أساسيا ضمن تشكيلة المنتخب في كأس أوروبا المقررة في ألمانيا في يونيو المقبل.