نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "فيفا" مهدد باتخاذ إجراءات قانونية ضده بسبب مونديال الأندية 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلقى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تهديدا باتخاذ إجراءات قانونية من جانب رابطة الدوريات العالمية، والنقابة الدولية للاعبي كرة القدم المحترفين (فيفبرو)، إذا لم يقم بإعادة جدولة بطولة كأس العالم للأندية عام 2025 الموسعة.

وجاء في رسالة موجهة للسويسري جياني إنفانتينو (رئيس فيفا)، أن جدول مباريات كرة القدم "فاق مرحلة التشبع" الآن.

وأكدت التغييرات في أجندة البطولات مثل إضافة كأس العالم للأندية المكونة من 32 فريقا - المقرر إقامتها بالولايات المتحدة خلال شهري يونيو ويوليو 2025، قد خلقت "ضررا اقتصاديا" للبطولات المحلية ودفعت اللاعبين "إلى ما هو أبعد من حدودهم".

وطالبت الرسالة مجلس فيفا بإعادة جدولة بطولة كأس العالم للأندية وإعادة فتح المناقشات بشأن الأجندة الدولية حتى عام 2030.

وتابعت "إذا رفض فيفا الالتزام رسميا بحل هذه المشكلات، على النحو المبين أعلاه، في مجلسه المقبل، فسنضطر إلى تقديم المشورة لأعضائنا بشأن الخيارات المتاحة لهم، على الصعيدين الفردي والجماعي، لحماية مصالحهم بشكل استباقي".

وأتمت "تتضمن هذه الخيارات اتخاذ إجراءات قانونية ضد فيفا، والتي طلبنا الآن مشورة خبراء خارجيين بشأنها".