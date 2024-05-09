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أحمد جودة - القاهرة - توج فولفسبورج بطولة كأس ألمانيا للسيدات لكرة القدم، للمرة العاشرة على التوالي، وذلك عقب فوزه على بايرن ميونخ، حامل لقب الدوري، 2 /صفر، في نهائي البطولة.

مصائب بايرن لا تأتي فرادي.. فولفسبورج يفوز بكأس ألمانيا

وجاء ذلك الفوز ليصبح رقم 50 على التوالي لفولفسبورج في الكأس، كما أنه اللقب رقم 11 للفريق في البطولة.

وسيطر الفريقان على كرة القدم الألمانية للسيدات في السنوات الأخيرة، حيث حقق بايرن ميونخ لقب الدوري في آخر موسمين، كما حقق فولفسبورج لقب الكأس في آخر تسع مواسم.

وتقدم فولفسبورج في الدقيقة 14 بعدما فشلت الحارسة ماريا لويس جروس في إيقاف تسديدة قوية من جولي براند لاعبة فولفسبورج.

ونجحت جروس في إبعاد الهدف الثاني في الدقيقة 33، حيث أبعدت ضربة رأس من لينا أوبيردورف من مسافة قريبة، لكنها لم تنجح في فعل ذلك مجددا في الدقيقة 40، حيث نجحت دومينيك يانسن في تسجيل الهدف الثاني رغم تعرضها لرقابة لصيقة من الدفاع، لتوجه الكرة بضربة رأس في الشباك معززة تقدم فريقها.

وجاءت الفرصة الأفضل لبايرن ميونخ عن طريق ضربة رأس من ليا شولر في الدقيقة 58، لكن ميرل فرومس نجحت في إبعاد الفرصة بتصدي مميز.