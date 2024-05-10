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أحمد جودة - القاهرة -



خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تقسيمة قوية في ختام مران اليوم الخميس الذي أقيم على ملعب أكاديمية بركان، تحت قيادة البرتغالي جوزيه جوميز، استعدادًا لمباراة نهضة بركان في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية المقرر لها يوم الأحد المقبل.

تقسيمة فنية قوية بمران الزمالك استعدادًا لمواجهة نهضة بركان في ذهاب نهائي الكونفدرالية



وحرص المدير الفني على منح اللاعبين التعليمات باستمرار خلال التقسيمة وتوجيههم لتنفيذ الجمل الفنية بالشكل الأمثل.



وكانت بعثة الزمالك وصلت إلى مدينة السعيدية بالمغرب بعد رحلة استمرت نحو 6 ساعات تقريبا استعدادًا للمواجهة المرتقبة أمام بطل المغرب.



ويترأس بعثة الزمالك الكابتن حسين لبيب رئيس مجلس الإدارة، ويرافق البعثة كلًا من، الدكتور حسام المندوه أمين الصندوق وأحمد سليمان عضو المجلس والمشرف على الكرة والدكتور عبد الله جورج مستشار مجلس الإدارة.

