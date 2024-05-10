نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي ضد بلدية المحلة في الدوري المصري.. الموعد والتشكيل المتوقع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يخوض النادي الأهلي مواجهته المرتقبة ضد فريق بلدية المحلة في الجولة القادمة من الدوري المصري الممتاز، وقد حدد المدير الفني مارسيل كولر تشكيلة الفريق لهذه المباراة التي ستقام مساء يوم السبت، 11 مايو.

موعد انطلاق مباراة الأهلي وبلدية المحلة

تبدأ المباراة بين الأهلي وبلدية المحلة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والثامنة مساءً بتوقيت أبو ظبي، وذلك في استاد المحلة.

التشكيل المتوقع للنادي الأهلي أمام بلدية المحلة:

حارس المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: علي معلول، محمد عبد المنعم، رامي ربيعة، عمر كمال.

خط الوسط: مروان عطية، إمام عاشور، أكرم توفيق.

خط الهجوم: رضا سليم، وسام أبو علي، بيرسي تاو.

ستقوم شبكة قنوات أون تايم سبورتس بنقل المباراة حصريًا عبر قناة ON Time Sports 1HD، ضمن حقوقها الحصرية لبث مباريات الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم.