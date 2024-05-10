تين هاج يوضح حالة مصابي مانشستر يونايتد قبل مواجهة آرسنال

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أحمد جودة - القاهرة - تحدث المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، إريك تين هاج، بشكل مفصل عن الوضع الصحي للاعبين قبل المواجهة المنتظرة أمام آرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي ستقام على ملعب "الأولد ترافورد".

تين هاج يوضح حالة مصابي مانشستر يونايتد

الفريق يواجه تحديات كبيرة بسبب عدد اللاعبين المصابين، حيث تشمل القائمة كل من برونو فرنانديز، وماركوس راشفورد، وليساندرو مارتينيز، وماسون ماونت.

تحدث تين هاج في تصريحات نُشرت في صحيفة "إندبندنت" الإنجليزية عن التطورات الأخيرة، حيث أشار إلى استعادة بعض اللاعبين للتدريبات. على سبيل المثال، كان برونو فرنانديز حاضرًا في الملعب صباح ذلك اليوم، كما عاد سكوت ماكتومناي إلى التدريبات أيضًا. وفيما يتعلق براشفورد، أكد تين هاج أنه شارك في التدريبات الصباحية وأظهرت علامات جيدة على تعافيه.

من جهة أخرى، بدأ ماسون ماونت في المباراة الأولى له منذ نوفمبر، لكنه سيتم تهميشه مرة أخرى بسبب الإصابة. وأبدى تين هاج أسفه لهذا التطور السلبي، مشيرًا إلى أن ماونت كان قادرًا على تقديم إسهام كبير لو كان متاحًا.

وعن ليساندرو مارتينيز، أوضح تين هاج أنه أبلغه برغبته في المشاركة في مباراة الأحد، لكنه ليس جاهزًا بعد. يتوق اللاعب بشدة للعب ويفتقده الفريق بشدة، لكنه لا يزال يتعافى من ثلاث إصابات تعرض لها خلال الموسم. ومع اقترابه من العودة إلى التدريبات، يُتوقع أن يكون جاهزًا قريبًا.

في الختام، أكد تين هاج أن بعض اللاعبين يثبتون إصرارًا كبيرًا على العودة إلى اللعب، ووصف هذا الأمر بأنه مدهش، مشيدًا بالجهود التي يبذلها الفريق بأكمله.