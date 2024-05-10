نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برشلونة يستهدف حسم صفقة نارية قبل بطولة "يورو" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستهدف نادي برشلونة، حسم صفقة هجومية قوية خلال الفترة القادمة من أجل دعم صفوف الفريق الأول لكرة القدم استعداداً للموسم الرياضي 2024-25.

برشلونة يريد ضم نيكو ويليامز

كشفت صحيفة “سبورت” الإسبانية إن نادي برشلونة يضع عينه على نيكو ويليامز جناح أيسر أتلتيك بلباو، من أجل ضمه خلال فترة سوق الانتقالات الصيفية القادمة.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى إن إدارة برشلونة برئاسة خوان لابورتا قد وضع نيكو ويليامز كخيار لتعزيز الجبهة اليسرى، وبات أولوية بعد مركز المحور في قائمة الصفقات الصيفية المطلوبة.

وذكر المصدر ذاته إن هناك حالة تفاؤل داخل النادي الكتالوني بخصوص الصفقة، لا سيما وأنه اللاعب لديه رغبة في القدوم إلى ملعب “كامب نو” وتمثيل الفريق في الموسم المقبل.

ولفتت الصحيفة إلى إن إدارة برشلونة دخلت في محادثات جادة مع محيط ويليامز، وهناك اتجاه لحسم الصفقة قبل بطولة أمم أوروبا “يورو” التي تنطلق في منتصف يونيو المقبل.

جدير بالذكر إن ويليامز الذي يبلغ من العمر 21 عامًا، مرتبط بعقدٍ ساري مع أتلتيك بلباو حتى 2027 وقيمته السوقية تبلغ 50 مليون يورو حسب موقع ترانسفير ماركت العالمي.

وخاض نيكو ويليامز 34 مباراة رفقة أتلتيك بلباو في كافة البطولات هذا الموسم، وسجل 7 أهداف وصنع 16 تمريرة حاسمة.