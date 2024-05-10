نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. كولر يعلن قائمة الأهلي لمواجهة بلدية المحلة في الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، قائمة فريقه لمباراة الغد أمام مضيفه بلدية المحلة ضمن مباريات الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز. وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:-

حراسة المرمى: مصطفى شوبير – محمود الزنفلي – مصطفى مخلوف خط الدفاع: ياسر ابراهيم - رامي ربيعة – محمود متولي -محمد هاني - عمر كمال - علي معلول. خط الوسط: مروان عطية – كريم نيدفيد – أكرم توفيق – رضا سليم - محمد الضاوي كريستو - محمد مجدي أفشة – حسين الشحات – كريم فؤاد - إمام عاشور. خط الهجوم: محمود كهربا – أنتوني موديست، بيرسي تاو.