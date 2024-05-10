الرياضة

عاجل.. كولر يعلن قائمة الأهلي لمواجهة بلدية المحلة في الدوري المصري

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، قائمة فريقه لمباراة الغد أمام مضيفه بلدية المحلة ضمن مباريات الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:-


حراسة المرمى: مصطفى شوبير – محمود الزنفلي – مصطفى مخلوف

خط الدفاع: ياسر ابراهيم - رامي ربيعة – محمود متولي -محمد هاني - عمر كمال - علي معلول.

خط الوسط: مروان عطية – كريم نيدفيد – أكرم توفيق – رضا سليم - محمد الضاوي كريستو - محمد مجدي أفشة – حسين الشحات – كريم فؤاد - إمام عاشور.

خط الهجوم: محمود كهربا – أنتوني موديست، بيرسي تاو.

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محمد الشيخ

محمد الشيخ

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