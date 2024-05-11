نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بلدية المحلة يفتتح التسجيل في شباك الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تجري الآن أحداث الشوط الثاني مباراة بلدية المحلة أمام الأهلي وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرون من عمر الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

هدف بلدية المحلة أمام الأهلي

وسجل بلدية المحلة هدف التقدم عن طريق اللاعب ماجد هاني مع حلول الدقيقة 57 من عمر اللقاء وسط غفلة من دفاع الأهلي.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين سيطرة من الأهلي وفرض ضائعة أبرزها فرصة محمود كهربا وبيرسي تاو

كما شهدت المباراة مساندة جماهيرية كبيرة للأهلي في المواجهة الأخيرة قبل النهائي الإفريقي أمام الترجي.

تشكيل الأهلي

ودخل السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي،مواجهة مضيفه بلدية المحلة بتشكيل مكون من

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

الدفاع: محمد هاني، رامي ربيعة، محمود متولي، علي معلول.

الوسط: مروان عطية، أكرم توفيق، إمام عاشور.

الهجوم: بيرسي تاو، رضا سليم، محمود كهربا.

تشكيل بلدية المحلة

حارس المرمى: أحمد حسين

خط الدفاع: هشام حافظ - محمد رجب - نور الزمان زموري - أحمد رضا.

خط الوسط: ماجد هاني - مؤمن راضي - إينوك بنجامين

خط الهجوم: أحمد عتمان - وحيد محسن - محمد أميسي.