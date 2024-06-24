نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يؤكد لـ "دوت الخليج الرياضي" رحيل حارس الفريق نهاية الموسم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



كشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي، مصير محمود الزنفلي حارس الفريق الأول لكرة القدم، مع المارد الأحمر نهاية الموسم الجاري.

الزنفلي يرحل عن الاهلي



وكان الزنفلي قد انضم للأهلي لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة من نادي الداخلية في يناير الماضي، بعد الإصابة التي تعرض لها محمد الشناوي في الكتف، أثناء تواجده بمعسكر المنتخب الوطني.



وقال المصدر في تصريحات خاصة للفجر الرياضي، أن إدارة الكرة برئاسة محمود الخطيب رئيس النادي، استقرت منذ عودة الشناوي على الاستغناء عن خدمات الزنفلي نهاية الموسم، عقب انتهاء فترة إعارته.



وأضاف، أن الشناوي وشوبير مستمران مع الاهلي في الموسم القادم، ولا توجد أي عروض رسمية الثنائي، حتى يرحلان في الصيف المقبل.



ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك بعد غد الثلاثاء على استاد القاهرة في تمام السابعة مساء، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

