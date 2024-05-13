نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة وملخص أهداف مباراة روما ضد أتلانتا في الدوري الإيطالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خسر نادي روما أمام نظيره أتلانتا بنتيجة 2-1 في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الأحد على ملعب "جيويس"، ضمن منافسات الأسبوع الخامس والثلاثين من الكالتشيو.

أهداف مباراة روما ضد أتلانتا في الدوري الإيطالي

افتتح شارل دي كيتيلير أول أهداف اللقاء لصالح أتلانتا في الدقيقة 18 من عمر الشوط الأول، بعد تمريرة من جيانلوكا سكاماكا إلى كيتيلير الذي سدد كرة رائعة من داخل منطقة الجزاء، سكنت الشباك على يسار الحارس سفيلار.

وأحرز نفس اللاعب الهدف الثاني لصالح أتلانتا في الدقيقة 20، بعد تمريرة من تيون كووبميينيرز إلى كيتيلير الذي سدد تسديدة أرضية يسارية من داخل منطقة الجزاء، سكنت الشباك في منتصف المرمى.

وقلص لورينزو بيليجريني الفارق لصالح روما في الدقيقة 66 عن طريق ركلة جزاء، نفذها بيليجريني بتسديدة قوية، سكنت الشباك على يمين حارس مرمى أتلانتا.