نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قبل الميركاتو الصيفي.. باريس سان جيرمان يحسم مصير تشافي سيمونز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قبل انطلاق سوق الانتقالات الصيفية، أفادت مصادر إعلامية بأن نادي باريس سان جيرمان قد حدد مستقبل اللاعب تشافي سيمونز.

وفقًا للتقارير الصادرة اليوم الأربعاء 15 مايو، فإن النادي الفرنسي لا يخطط لبيع سيمونز بشكل نهائي في الموسم الحالي.

تشافي سيمونز، الذي انضم إلى باريس سان جيرمان في صيف 2019 من أكاديمية برشلونة "لاماسيا"، قضى الموسم الماضي معارًا في صفوف فريق لايبزيج الألماني.

باريس سان جيرمان يتواصل مع سيمونز

وأوضح الصحفي الإيطالي الشهير فابريزيو رومانو عبر منصة التواصل "إكس" أن النادي الباريسي قد تواصل مع سيمونز ليؤكد على رغبته في الاحتفاظ باللاعب.

وأشار رومانو إلى أنه في حال عدم رغبة سيمونز في العودة، فإنه يمكن تمديد فترة إعارته، مع إعطائه الحرية لاختيار النادي الذي يرغب في الانتقال إليه على سبيل الإعارة.

ماذا قدم سيمونز هذا الموسم ؟

خلال الموسم الحالي، شارك تشافي سيمونز في 42 مباراة مع لايبزيج في مختلف المسابقات، وقد أحرز 9 أهداف وصنع 13 تمريرة حاسمة، منها هدفان وصناعتان في دوري أبطال أوروبا.