نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كروس يعترف بخطأ حكم مباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف الألماني توني كروس نجم خط وسط ريال مدريد الإسباني عن خطأ حكم مباراة الملكي وبايرن ميونخ في الهدف الذي سجله العملاق البافاري ولم يتم احتسابه.



وقال كروس في تصريحات أبرزتها صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية: “إنه سوء إدارة، على الحكم أن يترك المباراة تستمر”.



وأضاف: “أعتقد أن الخطأ في الغالب من مساعد الحكم، إذا رفع الراية الآن، يفترض الحكم أن مساعده يرى أن لاعب بايرن ميونخ كان في موقف تسلل”.



وتابع: “الغضب هنا مبرر لأنه عليك مواجهة الموقف حتى النهاية بنسبة 100%”.



واختتم كروس تصريحاته قائلًا: “لا أعرف إذا كانا قد توقفنا عن اللعب (يقصد لاعبي ريال مدريد) لأن الصافرة سُمعت مبكرا جدا”.



يذكر أن ريال مدريد كان قد تأهل لنهائي بطولة دوري أبطال أوروبا بعدما فاز على بايرن ميونخ الألماني بأربعة أهداف مقابل ثلاثة أهداف بمجموع المباراتين.