نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القناة الناقلة لمواجهة الزمالك ضد نهضة بركان في نهائي الكونفيدرالية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستضيف فريق الزمالك، منافسه فريق نهضة بركان المغربي، اليوم الأحد 19 فبراير، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات إياب دور النهائي من بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

الزمالك ضد نهضة بركان

تذاع تلك المباراة بين فريقي الزمالك ونهضة بركان عبر قناة بي إن سبورتس 6 HD، حيث تذاع مباريات بطولة الكونفدرالية الإفريقية عبر مجموعة قنوات بي إن سبورتس بشكل حصري.

ويقوم بالتعليق على هذه المباراة الثنائي علي محمد علي وجواد بده، حيث تقوم قناة بي إن سبورتس حاليا بوضع معلقان من بلدان بنفس طرفي المباراة.

الزمالك يخسر ضد نهضة بركان

وقد حقق فريق نهضة بركان الفوز على حساب الزمالك، بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب بركان، ضمن منافسات مباراة الذهاب.