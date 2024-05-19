نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة إنتر ميلان ضد لاتسيو اليوم الأحد 19-5- في الدوري الإيطالي 2024 والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينتظر إنتر ميلان مواجهة لاتسيو وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثون من عمر الدوري الإيطالي. ويدخل إنتر ميلان المباراة في صدارة الترتيب وذلك برصيد 92 نقطة من 36 مباراة حقق فيهم 29 فوز وخمس تعادلات وهزيمتين. بينما يدخل لاتسيو المباراة محتلا المركز السابع برصيد 59 مباراة، من 36 مباراة حقق فيهم في 18 مباراة وتعادل في 5 وهزم في 15 مباراة. موعد مباراة إنتر ميلان ولاتسيو في الدوري الإيطالي تنطلق المباراة في تمام السابعة مساء بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية. القنوات الناقلة لمباراة مباراة إنتر ميلان ضد لاتسيو تنقل مباريات الدوري الإيطالي عبر مجموعة قنوات أبو ظبي الرياضية الناقل الحصري للمسابقة في الشرق الأوسط.