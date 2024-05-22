نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. جوميز يكشف مفاجأة كبرى بشأن معرفته بتشكيل الأهلي قبل مباراة القمة بالدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مفاجأة من العيار الثقيل بشأن معرفته بتشكيل الأهلي قبل مباراة القمة بدوري نايل لهذا الموسم.

وكان نادي الزمالك قد حقق الفوز على الغريم التقليدي فريق الأهلي، بنتيجة هدفين مقابل هدف، في مباراة القمة الأخيرة التي جمعت بين قطبي الكرة المصرية ببطولة الدوري المصري.

جوميز: كنت أعلم بتشكيل الأهلي قبل مباراة القمة

وسئل جوميز المدير الفني للزمالك من الإعلامي مهيب عبد الهادي خلال استضافته في برنامج "اللعيب" المُذاع عبر قناة MBC مصر، عن معرفتة بتشكيل الأهلي قبل مباراة القمة حيث قال:" نعم هذا صحيح وهذا هو عملي ويأتي من الإحساس وليس المعلومات"

وتابع:" كنت أعلم أيضا بطريقة اللعب التي لعب بها فريق نهضة بركان في مباراة الإياب بكأس الكونفدرالية الإفريقية، وهذا جزء من عملنا".

ومن الجدير بالذكر أن نادي الزمالك حقق بطولة الكونفدرالية الإفريقية للمرة الثانية على حساب فريق نهضة بركان، بعد الفوز في مباراة الإياب التي أقيمت مساء السبت الماضي على ستاد القاهرة الدولي، وذلك بنتيجة هدف دون رد، علما بأن لقاء الذهاب انتهى بخسارة الأبيض بـ2-1.