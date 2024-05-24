نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اتحاد جدة يكتسح ضمك برباعية في دوري روشن السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد فوزا كبيرًا أمام نظيره فريق ضمك برباعية مقابل هدف في اللقاء الذي جمع بينهم بستاد الجوهرة المشعة منذ قليل ضمن منافسات الجولة 33 من دوري روشن السعودي.

ملخص مباراة الاتحاد وضمك

وانطلقت صافرة لقاء الاتحاد وضمك وتعددت محاولات الفريقان للتسجيل وسجل فيليبي جوتا الهدف الأول في الدقيقة 39 صنع طلال حاجي وانتهى الشوط الأول 1/0.

وعاد طلال حاجي بالهدف الثاني في الدقيقة 49 صنعه له فواز الصقور وسجل جوتا هدف ولكن تم الغاؤه للتسلل في الدقيقة 71 وأحرز مروان الصحفي في الدقيقة 78 بتمريرة لطلال حاجي وعاد حاجي بالهدف الرابع ولكن الغى للتسلل 81 وسجل الشمراني الهدف الرابع في الدقيقة 88 وأحرز فاروق هدف ضمك الوحيد وانتهت المباراة 4/1.

ترتيب الاتحاد وضمك

ويحتل الاتحاد المركز الخامس بجدول الترتيب برصيد 51 نقطة بعد تحقيق 16 فوز و6 تعادلات وخسر 11 بينما يأتي ضمك في المركز العاشر برصيد 40 نقطة حيث فاز خلال 10 وتعادل بمثلهم وهزم بثلاثة عشر.