نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد وصول عروض له.. ريال مدريد يحسم مصير أردا جولر من الرحيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت مصادر صحفية عن تلقي مسؤولي نادي ريال مدريد الإسباني العديد من العروض من أجل التعاقد مع النجم التركي أردا جولر في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وبحسب الصحفي الموثوق فابريزو رومانو فإن نادي ريال مدريد تلقى عروض كثيرة للحصول على خدمات جولر في الميركاتو الصيفي ولكن تم رفضها من قبل مسؤولي الملكي.

وأكد أن مسئولي المرينجي يريدون استمرار النجم التركي أردا جولر مع نادي ريال مدريد في الموسم المقبل بعد الاقتناع بإمكانيات اللاعب.

وأوضح رومانو أن جولر يركز في الفترة الحالية على بطولة أمم أوروبا حيث أنه يتواجد مع المنتخب التركي خلال الوقت الحالي.

وذكر أن أردا جولر سعيد جدا باستمراره مع نادي ريال مدريد خلال الفترة المقبلة حيث أنه سيقاتل من أجل الحصول على فرصة للمشاركة في الفترة القادمة.